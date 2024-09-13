В Госдуме рассказали о новых схемах мошенничества с криптовалютой

Злоумышленники создают фальшивые обменные платформы, на которых пользователи покупают несуществующую криптовалюту, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление члена комитета Госдумы по информполитике Антона Немкина.

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Также, по его словам, набирают популярность криптовалютные мошенничества. Аферисты предлагают жертвам вложить средства в фальшивые криптовалютные проекты или схемы «быстрого обогащения». Иногда мошенники создают фальшивые обменные платформы, где пользователи покупают несуществующую криптовалюту.

В России на 72% выросло число жертв телефонных мошенников

Парламентарий отметил, что особую опасность представляют мошеннические схемы с использованием поддельных токенов, где инвесторов вводят в заблуждение с целью кражи их средств.