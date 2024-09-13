В Госдуме рассказали о новых схемах мошенничества с криптовалютой
Злоумышленники создают фальшивые обменные платформы, на которых пользователи покупают несуществующую криптовалюту, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление члена комитета Госдумы по информполитике Антона Немкина.
Также, по его словам, набирают популярность криптовалютные мошенничества. Аферисты предлагают жертвам вложить средства в фальшивые криптовалютные проекты или схемы «быстрого обогащения». Иногда мошенники создают фальшивые обменные платформы, где пользователи покупают несуществующую криптовалюту.
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Парламентарий отметил, что особую опасность представляют мошеннические схемы с использованием поддельных токенов, где инвесторов вводят в заблуждение с целью кражи их средств.