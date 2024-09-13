В сети перечислили самые неприличные причины увольнения людей

Люди, занимающиеся работой с персоналом, вспомнили о самых неприличных причинах увольнения сотрудников. Своим опытом кадровики поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

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Один из комментаторов рассказал историю о том, как пришлось уволить сотрудника развлекательного парка.

Увольнение по собственному желанию: как написать заявление и можно ли избежать отработки

Один из операторов игровых автоматов регулярно менял большие призы на оральный секс. Он брал перерыв, получал оральный секс. Затем приходила женщина, и они притворялись, что она выиграла. Его поймали на раздаче призов, думая, что он так флиртует, а он гордо заявил, что обменивал их на оральный секс. Ему было 17, женщинам за 30, а игрушка в виде большого медведя, приз, стоила максимум семь баксов Pleasant_Bad924 пользователь Reddit

Многие люди теряли работу из-за того, что смотрели на рабочем месте порнографические ролики либо участвовали в их пересылке третьим лицам.

Смотрел порно с рабочего компьютера и самоудовлетворялся в своем кабинете. Ах да, в кабинете с прозрачными стеклянными стенами Any-Establishment113 пользователь Reddit

Секс между сотрудниками на рабочем месте тоже становился причиной для увольнения.

Два наших менеджера занялись сексом в кабинке биотуалета на благотворительном мероприятии компании daftfunk1 пользователь Reddit

Ранее мужчин и женщин попросили вспомнить самые ужасные случаи, которые произошли с ними на первом свидании. Комик Вирджиния Джонс рассказала, что однажды была на свидании, во время которого ее кавалер высморкался в руку, показал ей содержимое ладони, а затем слизнул мокроту и проглотил.