В России отказались поддержать законопроект об отмене ЕГЭ

Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов заявил, что правительство России не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Кабмин не поддержал, при этом мы не собираемся опускать руки», — отметил Нилов.

По его словам, некоторые решения уже были приняты под воздействием жесткой критики в этом году, и могут быть приняты дополнительные к следующему контрольному циклу.

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Депутат сообщил, что встретился с экспертами, давшими свои наработки на тему реформирования ЕГЭ, и готовит официальное обращение в профильные ведомства. Нилов планирует передать эти наработки Рособрнадзору.

Он отметил, что сейчас стоит вопрос о том, чтобы дети иностранных граждан в российских школах знали базовый русский язык и не понижали уровень образования детей.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесут законопроект о платном образовании для иностранных граждан. Авторы документа указали, что рост числа детей мигрантов в российских учебных учреждениях «заметно снижает уровень воспитательной работы и усвоения учебных программ российскими школьниками».