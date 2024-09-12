Минздрав отменил более 500 стандартов лечения заболеваний

13 сентября вступит в силу приказ Минздрава, упраздняющий более 500 стандартов медицинской помощи при различных болезнях и травмах взрослых и детей. Они признаны неактуальными и не соответствующими современным подходам.

В реестре устаревших оказались стандарты лечения 493 различных заболеваний, травм, ран и состояний — от обычного гриппа до редкой гемофилии. Отменены привычные методы медпомощи при бесплодии, патологиях беременности и родах, последствиях употребления алкоголя, суррогатов и психоактивных веществ, расстройствах настроения, психики, полового развития и большинстве распространенных болезней различных систем человеческого организма. В 15 случаях — при хронической сердечной недостаточности, бронхите у детей, рекуррентном депрессивном расстройстве, коксартрозе, переломах бедренной кости и других упразднен не весь стандарт, а отдельные его пункты.

Львиная доля отмененных регламентов была принята 11-12 лет назад в бытность министром здравоохранения Вероники Скворцовой. В этом перечне оказалось одно из самых распространенных заболеваний — острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ). Медики признали, что врачевать ее антибиотиками и стероидными гормонами — ненаучно и бесполезно. Новый стандарт предусматривает значительное сокращение срока лечения и перечня исследований. Кроме того, кардинально изменился список рекомендуемых лекарств. Это Кагоцел, Ингавирин, Риамиловир, Тилорон, Умифеновир и Энисамия йодид.

В массовом пересмотре методов лечения болезней не увидел никакой угрозы сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

«Это организационный момент. Сейчас в Минздраве идет процесс актуализации ряда документов, в том числе, клинических рекомендаций, многие из которых не обновлялись более 10 лет. За это время и медицинская наука, и фармакология шагнули далеко вперед», — сказал он «Парламентской газете».

Власов добавил, что стандарты, в отличие от клинических рекомендаций, лечащие врачи не используют в своей практике: «Это документы, которыми руководствуются организаторы здравоохранения для планирования и экономических расчетов при оказании гражданам бесплатной медицинской помощи».

«Изменение стандартов — это явление перманентное, оно будет продолжаться», — сказал нашему изданию бывший главный санитарный врач России, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

В качестве примера профессор привел пандемию COVID-19, когда за два с небольшим года стандарт лечения этого заболевания менялся 18 или 20 раз.