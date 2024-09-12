Адвокат Блиновской рассказал, как она общается с детьми из СИЗО

Блогеру Елене Блиновской, находящейся под арестом, разрешено общаться с детьми, которые сейчас находятся у родственников. Об этом сообщила ее адвокат Наталия Сальникова, передает «Газета.Ru».

По ее словам, дети находятся у бабушки.

«Звонки разрешены. Откуда я знаю, на какие средства живут дети. Я не обладаю такой информацией», — указала Сальникова.

Также она отметила, что Блиновская активно пытается погасить долги, но для этого ей еще предстоит сначала продать имущество. Сальникова добавила, что блогер признала свою вину, что является смягчающим обстоятельством.

Кроме того адвокат рассказала, что Блиновская находится в нормальном эмоциональном состоянии.

Напомним, что блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей. На данный момент она находится в СИЗО.