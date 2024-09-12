Экс-звезда Comedy Woman Наталья Еприкян вернулась в Россию

Комик Наталья Еприкян, пропавшая звезда Comedy Woman, вернулась в Россию из Армении. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, артистка покинула Россию несколько лет назад, осела в Армении, пыталась снять сериал на армянском языке.

«Получила свободу, которой не было у других людей во всем мире. Мне реально повезло», — признавалась Еприкян в интервью.

Журналисты отметили, что заметили звезду на похоронах ведущего КВН Александра Маслякова, скончавшегося 8 сентября от рака легких.

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Еприкян пришла на прощание в черно-белой полосатой рубашке, черных брюках и белых кроссовках, общалась с бывшими коллегами, плакала. От общения с корреспондентами вежливо отказалась.