Кадыров наградил Михалкова почетным званием

Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил режиссера Никиту Михалкова почетным званием «Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики». Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

Как отметил Кадыров, Михалков приехал в Грозный в честь пятого Всероссийского фестиваля национальных театров «Федерация». По его словам, они с режиссером обсудили ранние работы последнего, после чего Кадыров поблагодарил Михалкова за «однозначно твердую патриотическую позицию». В свою очередь, режиссер подарил главе Чечни флеш-накопитель с пятьюдесятью выпусками передачи Михалкова «Бесогон ТВ».

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«В завершение беседы я присвоил Никите Михалкову почётное звание “Заслуженный деятель искусств ЧР”. Мне также приятно было получить в подарок ручку с флеш-накопителем, на котором собраны 50 выпусков его авторской программы “Бесогон ТВ”. Я поблагодарил Никиту Сергеевича за визит в Грозный. Без всякого преувеличения, такому искреннему патриоту России, как он, в Чеченской Республике всегда рады!», — написал Кадыров.

Ранее Кадыров также наградил Валентину Матвиенко.