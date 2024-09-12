Патриарх Кирилл объяснил, почему татаро-монголы были лучше тевтонцев

Татаро-монголы для князя Александра Невского были лучше, чем тевтонцы, заявил патриарх Кирилл в беседе с российским президентом Владимиром Путиным в ходе встречи в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге, пишет Telegram-канал «Вы слушали Маяк». Также лидер получил в дар от епископа икону Александра Невского.

Он (Александр Невский — NEWS.ru) не ссорился с ханами, потому что ханам нужны были наши карманы. И дал мощный отпор тевтонцам, потому что им нужны были наши души, — сказал патриарх.

До этого, выступая на полях международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге, патриарх Кирилл заявил, что Россия является очень смиренной страной, несмотря на все свое могущество. Священнослужитель отметил, что РФ никого не оккупирует и не порабощает. Также в ходе своей лекции патриарх Кирилл заявил, что мир приближается к апокалипсису из-за развития искусственного интеллекта. По его словам, если вера и нравственность у человечества будут ослабевать, у внедрения ИИ будут страшные последствия.

РПЦ ранее опровергла данные о том, что патриарху Кириллу стало плохо во время выступления на площади Александро-Невской лавры. Появилась информация, что его подвели к карете скорой помощи во время торжества по случаю Дня памяти святого князя Александра Невского.