Муж Бакальчук раскрыл требования супруги по иску о разводе

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук три раза меняла требования по разделу имущества в иске о разводе, рассказал ее муж Владислав Бакальчук. Об этом пишет РБК.

По его словам, в настоящее время супруга требует юридически закрепить развод, определить, где будут жить дети (у пары их семеро) и обязать мужа выплачивать алименты.

Вместе с тем, отметил предприниматель, ситуация с разделом имущества «выглядит, мягко говоря, странно».

«Сначала она требовала 100% компании Wildberries, ссылаясь на интересы детей. Затем она попросила выплатить более 529 млн рублей за 1% доли и признание за ней права на всю компанию», — пояснил бизнесмен.

Владислав Бакальчук уточнил, что в последней, третьей версии вопрос Wildberries вообще не поднимается — жена потребовала разделить только другое имущество.

По данным портала, Бакальчук снова заявил о намерении «сохранить семью», в связи с чем его представители на заседании в Савеловском суде, которое прошло сегодня, 12 сентября, «просили у суда время для восстановления брака и примирения».