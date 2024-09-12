Политолог Максим Шевченко в разговоре с RTVI назвал тележурналиста и общественного деятеля Николая Сванидзе, скончавшегося 11 сентября, человеком со стальным характером и заявил, что их драка в 2018 году была "мужским конфликтом".

"Но он имел стальной характер, что и доказал во время нашего прискорбного инцидента в редакции "Комсомольской правды"... Это был мужской конфликт, и он, и я выразили сожаление, но от своих принципов мы не отказывались никогда", — сказал Шевченко.

По его словам, после драки в студии они со Сванидзе перешли на "вы", хотя до этого общались на "ты".

Он также назвал журналиста выдающимся историком и большим человеком. По мнению Шевченко, сейчас в российской журналистике нет личностей, которые были бы сравнимы по уровню со Сванидзе.

Драка между Сванидзе и Шевченко произошла 30 января 2018 года на радиостанции "Комсомольская правда". Оппоненты обсуждали фильм "Смерть Сталина", который запретили к показу на территории РФ. В ходе дискуссии гости студии стали высказаться по поводу сталинизма, и вскоре спор перешел на повышенные тона. В определенный момент Сванидзе встал и дал Шевченко пощечину, после чего началась потасовка, которую пришлось разнимать сотрудникам радиостанции.

11 сентября 2024 года Николай Сванидзе скончался в возрасте 69 лет в своей московской квартире от последствий долгой болезни.

СПЧ выразил соболезнования в связи с кончиной Николая Сванидзе.

"Он запомнится нам разносторонним профессионалом - в журналистике, исторической науке, правозащите. Неравнодушным, чутким и очень интеллигентным человеком, что признают все знавшие его люди, независимо от того, разделяли они его убеждения или нет", - цитирует Telegram-канал СПЧ председателя Совета Валерия Фадеева.

Тот напомнил, что Сванидзе стоял у истоков российского телевидения, придя работать туда в 1991 году.

"Он мог быть резок в суждениях, не боялся вести прямой эфир в октябре 1993 года в ожидании штурма ВГТРК. Как правозащитник - сильно переживал, когда не мог помочь кому-то из обращавшихся к нему за помощью простых людей, называя это ударом для себя", - добавил Фадеев.

Путь Николая Сванидзе как правозащитника начался в 2005 году с работы в Общественной палате России, а затем - в составе СПЧ.

"Наши коллеги, которым он был близким товарищем, сообщали о его самочувствии и до последних дней оставались с ним на связи. Выражаю от лица Совета глубокие соболезнования родным и близким Николая Карловича", - заявил председатель СПЧ.

Глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн выразил соболезнования в связи с кончиной журналиста Николая Сванидзе. Своими воспоминаниями о покойном депутат поделился в соцсети 12 сентября.

«Во многом мы расходились с ним во взглядах и позициях, нередко спорили, но неизменно относились друг к другу с уважением», — отметил Хинштейн.

По его словам, Сванидзе был не только профессионалом, но искренним и неравнодушным человеком, который активно отстаивал свои принципы.

«От себя лично и от имени Комитета по информполитике выражаю родным и близким Николая Карловича самые искренние соболезнования», — написал депутат.

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Советский и российский журналист и телеведущий Владимир Познер назвал своего коллегу Николая Сванидзе человеком с принципами. Об этом он заявил "Ленте.ру".

По словам Познера, Сванидзе был принципиальным человеком, который "не прогибался ни при каких властях". Он отметил, что мало общался со Сванидзе, так как они работали на разных каналах и никогда ничего не делали совместного.

"Иногда мы встречались в Академии российского телевидения, а так очень мало. Последние годы мы вообще не виделись", – высказался Познер.

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Российская журналистка и блогер Ксения Собчак высказалась о журналистке Николае Сванидзе, о смерти которого стало известно утром 12 сентября. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Знаменитость вспомнила, как ей довелось поработать со Сванидзе на радио, а также назвала его «классным дядькой».

«Безумно жалко Сванидзе. Очень классный дядька был. Мы работали вместе на радио — интеллигентный, умный человек. Будет не хватать», — поделилась Собчак.

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Член Совфеда Константин Косачев отреагировал на смерть журналиста Николая Сванидзе. О том, каким политик запомнил общественного деятеля, он написал в Telegram.

Косачев рассказал, что Сванидзе оказал внимание на его мировоззрение. Отдельно он отметил передачу «Исторические хроники», которую вел журналист.

Сенатор назвал Сванидзе своим добрым товарищем.

«Вечная память!» — написал он.

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Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв в беседе с RT выразил свои соболезнования в связи со смертью журналиста Николая Сванидзе.

«Николай Карлович действительно внёс значительный вклад в российское телевидение и в российскую журналистику. В своей профессиональной карьере он поднялся от редактора до генерального директора ВГТРК. Мы оба оказались в той небольшой команде, которая в 1991 году начала делать то самое РТР, которое потом превратилось в один из самых больших телерадиохолдингов — в ВГТРК», — отметил он.

По словам Соловьёва, многие запомнили программы, над которыми работал Николай Сванидзе.

«Многие помнят его программы «Зеркало», «Исторические хроники», ток-шоу, в которых он принимал участие. Много документальных фильмов Николай Карлович сделал. Мы все запомним его как человека интеллигентного, невероятно образованного, с хорошим чувством юмора. Конечно, выражаем соболезнования семье», — добавил он.

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Журналист Николай Сванидзе, который скончался на 70-м году жизни, был профессионалом своего дела. Он вспоминается с теплом и добротой, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов.

Как отметил Милонов, Сванидзе стоял у истоков российской политической журналистики.

«Высочайший профессионал был, — подчеркнул депутат. — Всегда вспоминаю с теплом и добротой о нем».

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Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом) выразил соболезнования в связи со смертью журналиста, историка и правозащитника Николая Сванидзе. Венедиктов предложил изучать в школах цикл документальных передач про историю России «Исторические хроники», ведущим которых был Сванидзе.

Алексей Венедиктов заявил, что Сванидзе принадлежал к школе так называемой старомодной журналистики и постоянно аргументировал, а не декларировал свое мнение.

Журналист добавил, что ему очень грустно, что Сванидзе скончался. Бывший главред «Эха Москвы» считает, что «Исторические хроники» должны стать предметом изучения в старших классах любой школы.

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