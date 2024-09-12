Объявлена программы Супердискотеки 90-х Радио Рекорд: «Быки и Тёлочки»

Главный ретромегадэнс страны от Радио Рекорд – «Супердискотека 90-х» – возвращается в Санкт-Петербург и Москву с новой постановкой!

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В двух городах выступит более 20 культовых артистов, а также 2 секретных зарубежных гостя (по одному в каждом городе). Зрителей ждёт более 4-х часов зажигательных танцев под любимые хиты, интерактивный город 90-х в фойе, неожиданные сюрпризы, фейерверк эмоций, ностальгические видео и масштабное шоу: это не просто дискотека, это СУПЕРдискотека!

9 ноября 2024 года шоу пройдет в родном Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. На сцене в этот день выступят легендарные: КАР-МЭН, Лада Дэнс, Влад Сташевский, «Вирус», Маша и Медведи (Маша Макарова), Юля Волкова (ex. t.A.T.u.), Серёга aka Полиграф, золотой состав «Стрелок», ДИНАМИТ, Корни, Отпетые Мошенники, группа «На-На», «Мальчишник», Revoльvers, Игорёк, Певица Яна, Паскаль, Пропаганда, «Русский Размер», Рок-Острова, Света и многие другие.

В Москву диско-праздник нагрянет 7 декабря 2024 года, и местом проведения грандиозного шоу станет Live Arena — многофункциональный зрелищный центр и самая современная арена Европы. Московский лайнап «Супердискотеки» представят: КАР-МЭН, Лада Дэнс, Влад Сташевский, «Вирус», Маша и Медведи (Маша Макарова), Юля Волкова (ex. t.A.T.u.), Серёга aka Полиграф, золотой состав «Стрелок», ДИНАМИТ, Корни, Отпетые Мошенники, группа «На-На», «Мальчишник», Revoльvers, «Русский Размер», Игорёк, Певица Яна, Паскаль, Пропаганда и другие звёзды.

О сюрпризах: часть артистов выступят в рамках фестиваля впервые, а некоторые триумфально воссоединятся эксклюзивно на «Супердискотека 90-х». Но на этом неожиданности не заканчиваются, ведь в каждом городе фестиваля выступит по одному секретному зарубежному гостю, имена которых будут раскрыты прямо в дни шоу.

Впервые на «Супердискотеке» выступят Серёга aka Полиграф, Маша и Медведи (Маша Макарова), Паскаль и группа «Корни». А участники группы «Динамит», Илья Зудин и Илья Дуров, встретятся на сцене спустя много лет.

Герои новой тематической постановки «Быки и Тёлочки» – пацаны в малиновых пиджаках и их отвязные спутницы в сетчатых колготках. Под саундтрек эпохи «шестисотых меринов» мы вспомним как «забивали стрелки», «кидали понты» и «отвечали за базар». Зрители смогут не только окунуться в музыкальную атмосферу праздника юности, но и почувствовать себя участником целой эпохи 90-х. В фойе гостей ждёт множество тематических зон, целый интерактивный город, где каждый желающий сможет посетить школьный класс, вступить в пионеры, принять участие в розыгрышах, видеосалоне, сделать яркое фото на память и приобрести ништяки из 90-х.

Чтобы этот день запомнился надолго ждем гостей в нарядах того времени! Пацаны, готовьте толстые золотые цепи, печатки и барсетки, девчонки – лосины, колготки в сетку, ставьте чёлки и делайте яркий мейк. Именно Вы – главные участники шоу!

Важно: никакой агрессии – только позитив и добрые приколы

Будьте внимательны: билеты на Супердискотеку традиционно растут в цене по мере приближения даты фестиваля и обычно заканчиваются задолго до шоу.

Все новости об участниках шоу, розыгрыши билетов и многое другое – в официальном сообществе Супердискотеки 90-х ВКонтакте и в Telegram

Даты проведения: 9 ноября в Санкт-Петербурге, 7 декабря – Москва. Билеты можно приобрести на официальном сайте.