Путин посетил Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру

Президент России Владимир Путин приехал в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге.

В сопровождении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла глава государства прошел в Благовещенский храм, где покоятся мощи святого благоверного князя Александра Невского.

12 сентября Русская православная церковь отмечает праздник перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. В 2024 году этому событию исполняется 300 лет.

Свято-Троицкая Александро-Невская лавра - старейший монастырь Петербурга, основанный в 1713 году, и вторая русская мужская обитель после Троице-Сергиева монастыря под Москвой, удостоившаяся высочайшего статуса лавры. В предыдущий раз Путин посещал Александро-Невскую лавру этим летом, 28 июля.