Познер объяснил отказ от работы на Западе во время СВО

Телеведущий и журналист Владимир Познер заявил, что получал предложения о работе на западных каналах, но отказался из-за требований высказываться по поводу РФ определенным образом. Об этом он рассказал в интервью Forbes.

Познер не стал раскрывать, какие западные каналы предлагали ему работу, но отметил, что речь идет не об одной стране.

«Но условие! А условие такое: "вы должны поначалу высказаться по поводу президента России Владимира Путина и по поводу политики", причем определенным образом. Я сказал: "Слушайте, это же не журналистика, это совсем другое". Говорят: "Вот такие условия". Я сказал: "Нет. Спасибо большое, я — нет"», — поделился он.

Познер отметил, что скучает по работе в эфире и хотел бы вернуться, но не думает, что это произойдет, учитывая его возраст.