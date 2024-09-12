На похороны Маслякова пришла команда КВН с Украины

На похороны руководителя и ведущего КВН Александра Маслякова пришла команда КВН с Украины. Об это сообщает украинское агентство УНИАН.

Сообщается, что на похороны Маслякова пришла команда КВН «Эскадрон гусар» из Львова.

Прощание с Масловым прошло 11 сентября. Его похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с актрисой Элиной Быстрицкой и диктором Игорем Кирилловым.

На церемонию прощания с Масляковым пришли генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст с супругой, один из основателей юмористического проекта Comedy Club Гарик Мартиросян, а также юмористы команд КВН разных лет. Венок на церемонию прощания прислал президент России Владимир Путин.

Маслякова не стало 8 сентября.