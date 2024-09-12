Раненный при атаке Горловки ВСУ умер в больнице

Мирный житель, раненый в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР), скончался в больнице. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава округа Иван Приходько.

"Мирный горловчанин, раненый в результате атаки БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) в жилом массиве "Строитель", скончался. Медики боролись за его жизнь до последнего, но ранения оказались несовместимыми с жизнью", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА в жилом массиве "Строитель" три человека получили ранения.