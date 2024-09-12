В РПЦ отреагировали на сообщения о госпитализации патриарха Кирилла

В Русской православной церкви опровергли информацию о том, что патриарху Кириллу стало плохо во время выступления на площади Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в окружении предстоятеля. Сообщалось, что его якобы подвели к карете скорой помощи во время торжества по случаю Дня памяти святого князя Александра Невского.

Это неправда. С патриархом все в порядке, — сказали в РПЦ.

О том, что патриарху стало плохо после завершения крестного хода, сообщили местные СМИ. Представителя РПЦ якобы под руки сопроводили к машине скорой помощи. В Смольном рассказали, что причиной стала жара, патриарху помогли, после чего он уехал на своей машине.

До этого, выступая на полях международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге, патриарх Кирилл заявил, что Россия является очень смиренной страной, несмотря на все свое могущество.