Российский блогер захотел стать президентом РФ

Блогер Саша Стоун (настоящая фамилия — Зарубин) признался, что собирается стать президентом России. Об этом он сказал в недавнем интервью для блогера Марьям Тилляевой на YouTube.

Он подчеркнул, что для него быть важно примером для молодежи и показать, что с упорством и целеустремленностью можно добиться чего угодно.

«Быть президентом — это огромная ответственность, но я готов к этому вызову», — добавил Стоун.

Напомним, что 14 декабря блогер задал вопрос президенту России Владимиру Путину во время Прямой линии. Он спросил у главы государства, что будет со сферой блогинга в будущем и что власти будут делать для того, чтобы она становилась более прозрачной.

Российский лидер тогда сказал, эта отрасль максимально демократизированная и государство не должно ей мешать. Вместе с тем Путин отметил, что ответственность на блогерах колоссальная, поскольку контроля со стороны государства за ними нет, а они должны поддерживать мораль и нравственность.