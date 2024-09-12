Стенд с фото погибшего на Украине блогера появился у посольства США

Стенд с изображением погибшего в тюрьме на Украине американского блогера Гонсало Лиры был установлен около посольства США в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

Рядом с фотографий Лиры на черном фоне есть надпись на двух языках: «International day of Journalist Solidarity. Международный день солидарности журналистов».

Красным шрифтом выделены имя и фамилия блогера, даты его рождения и смерти, а также слова «в память».

При этом на плакате есть еще одна фраза – «Free speech is a threat to american democracy. Свобода слова - это угроза американской демократии».

55-летний Лира, блогер с гражданством США и Чили, был арестован на Украине по статье об оправдании действий России. Отец Лиры сообщал, что его сын умер в больнице - находившемуся в изоляторе блогеру потребовалась медицинская помощь, которую ему не оказывали в течение нескольких месяцев.

В свою очередь заместитель руководителя пресс-службы Госдепа США Ведант Пател признал на брифинге, что не знаком с делом о гибели американского журналиста Гонсало Лиры на Украине.