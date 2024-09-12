Патриарху Кириллу стало плохо после крестного хода в Петербурге

Патриарх Кирилл обратился к прихожанам после завершения крестного хода по Невскому проспекту. После выступления ему стало плохо и пришлось обратиться к медикам. Об этом стало известно в четверг, 12 сентября. Вечерняя Москва

Отмечается, что во время выступления патриарх Кирилл предостерег участников крестного хода от «всего западного». По его мнению, в других странах создается иллюзия, что там мироустройство лучше. После своей речи журналисты заметили, что патриарха под руки сопроводили к машине скорой помощи. News.ru

Как заявил источник «Фонтанки» в Смольном, причиной произошедшего стала жара. «Все нормально, ему помогли медики и он уехал на своей машине», — добавил он. Газета.Ru