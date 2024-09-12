Пассажиров электробусов защитят от шума, заразы и вибрации

Роспотребнадзор внёс изменения в санитарно-эпидемиологические требования к городскому транспорту. Теперь электробусы, трамваи, троллейбусы, автобусы, а также автовокзалы и автостанции будут оборудовать системами кондиционирования и обеззараживания воздуха. Как пишет Парламентская Газета, это связано с тем, что чаще всего сезонные инфекции жители городов подхватывают в общественном транспорте. В нововведениях также указаны допустимые нормы шума, вибрации, температуры, регулярность уборки и прочие условия для создания здорового микроклимата.