Несмотря на то что журналиста Николая Сванидзе, о смерти которого стало известно 12 сентября, называют одним из отцов-основателей российского телевидения, он отметился неоднозначными высказываниями о русских и мигрантах, а также в 2022 году выступил против СВО. Что на эти темы говорил ведущий?

Что Сванидзе говорил про россиян

В 2021 году в интервью Дмитрию Гордону (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Николай Сванидзе заявил, что ему «жалко» русский народ, потому что он «привык к холопству». Так он ответил на вопрос Гордона, не испытывает ли журналист жалости к простым людям из-за того, что они родились «не в США где-то, не в Норвегии, не в Швейцарии, а именно в России».

«Жаль, конечно. Но это немножко другая жалость. Не о том, что они не родились в Австралии или Швейцарии. <...> Просто если людей отучить от холопства... Мало времени прошло со времен крепостного права. Только в 1861 году отменили, а потом второй раз ввели в виде колхоза. Ну все же привыкли к холопству! Ну куда же деваться? Когда рабами были еще при поколении моих родителей. <...> Извините меня, откуда же взяться другой ментальности? Ну а так людей жалко, конечно», — сказал Сванидзе.

В том же интервью Сванидзе сказал, что считает себя «законченным, махровым либералом», у которого «была слабость к Ельцину». Кроме того, он назвал блогера Алексея Навального «безумно храбрым мужиком», а в вопросе по Крыму заявил, что по отношению к Украине «была проявлена несправедливость».

Что Сванидзе говорил об СВО

После начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года Сванидзе опубликовал заявление комиссии СПЧ по политическим правам, в котором говорилось, что боевые действия влекут «тяжелые последствия, в том числе для реализации прав человека». Сванидзе после этого сказал «Коммерсанту», что теперь опасается административного и уголовного преследования по закону о дискредитации российской армии.

Журналист также был одним из подписантов письма СПЧ к Генпрокуратуре с требованием проверить информацию о вербовке осужденных для участия в боевых действиях на Украине.

В ноябре 2022 года Сванидзе исключили из СПЧ по указу президента. Телевизионщик заявил, что это связано с его антивоенной позицией.

Из-за чего Сванидзе подрался с Шевченко

В 2018 году Сванидзе в прямом эфире подрался с журналистом Максимом Шевченко в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Они не сошлись во мнениях об Иосифе Сталине.

«Он довел страну до войны с Гитлером в катастрофическом состоянии. К концу 41-го года у нас в немецком плену было 3,8 миллиона человек», — сказал Сванидзе. «В отличие от Франции, Советский Союз на коленях не стоял, подмахивая немцам. Советский Союз сражался», — ответил Шевченко, заявив, что Сванидзе «плюет на могилы погибших под Москвой».

Между журналистами возникла словесная перепалка, затем Сванидзе подошел и ударил Шевченко по лицу.

Писатель Захар Прилепин 12 сентября в соцсетях написал, что Сванидзе был для него «символом абсолютной, тотальной, повсеместной русофобии, имевшей в его случае вид неотвязчивого антисоветизма».

Что Сванидзе говорил о мигрантах

Говоря о мигрантах, Сванидзе заявил, что русские плохо относятся к ним, потому что сами «плохо живут».

«Они живут в условиях несправедливости, у них нет независимого справедливого суда, кругом взятки и коррупция, нет социально работающих социальных лифтов, у них нет перспектив. Если бы жили хорошо, то абсолютно все равно было бы — узбеки, таджики, дагестанцы, чеченцы, — абсолютно было бы неважно», — считает журналист.

Также он поспорил с мнением, что мигранты «выселяют русских» из их собственной страны, а также призвал интегрировать их в общество.