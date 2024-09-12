«Привыкли к холопству»: что Сванидзе говорил о русских, мигрантах, СВО
Несмотря на то что журналиста Николая Сванидзе, о смерти которого стало известно 12 сентября, называют одним из отцов-основателей российского телевидения, он отметился неоднозначными высказываниями о русских и мигрантах, а также в 2022 году выступил против СВО. Что на эти темы говорил ведущий?
Что Сванидзе говорил про россиян
В 2021 году в интервью Дмитрию Гордону (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Николай Сванидзе заявил, что ему «жалко» русский народ, потому что он «привык к холопству». Так он ответил на вопрос Гордона, не испытывает ли журналист жалости к простым людям из-за того, что они родились «не в США где-то, не в Норвегии, не в Швейцарии, а именно в России».
«Жаль, конечно. Но это немножко другая жалость. Не о том, что они не родились в Австралии или Швейцарии. <...> Просто если людей отучить от холопства... Мало времени прошло со времен крепостного права. Только в 1861 году отменили, а потом второй раз ввели в виде колхоза. Ну все же привыкли к холопству! Ну куда же деваться? Когда рабами были еще при поколении моих родителей. <...> Извините меня, откуда же взяться другой ментальности? Ну а так людей жалко, конечно», — сказал Сванидзе.
В том же интервью Сванидзе сказал, что считает себя «законченным, махровым либералом», у которого «была слабость к Ельцину». Кроме того, он назвал блогера Алексея Навального «безумно храбрым мужиком», а в вопросе по Крыму заявил, что по отношению к Украине «была проявлена несправедливость».
Что Сванидзе говорил об СВО
После начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года Сванидзе опубликовал заявление комиссии СПЧ по политическим правам, в котором говорилось, что боевые действия влекут «тяжелые последствия, в том числе для реализации прав человека». Сванидзе после этого сказал «Коммерсанту», что теперь опасается административного и уголовного преследования по закону о дискредитации российской армии.
Журналист также был одним из подписантов письма СПЧ к Генпрокуратуре с требованием проверить информацию о вербовке осужденных для участия в боевых действиях на Украине.
В ноябре 2022 года Сванидзе исключили из СПЧ по указу президента. Телевизионщик заявил, что это связано с его антивоенной позицией.
Из-за чего Сванидзе подрался с Шевченко
В 2018 году Сванидзе в прямом эфире подрался с журналистом Максимом Шевченко в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Они не сошлись во мнениях об Иосифе Сталине.
«Он довел страну до войны с Гитлером в катастрофическом состоянии. К концу 41-го года у нас в немецком плену было 3,8 миллиона человек», — сказал Сванидзе. «В отличие от Франции, Советский Союз на коленях не стоял, подмахивая немцам. Советский Союз сражался», — ответил Шевченко, заявив, что Сванидзе «плюет на могилы погибших под Москвой».
Между журналистами возникла словесная перепалка, затем Сванидзе подошел и ударил Шевченко по лицу.
Писатель Захар Прилепин 12 сентября в соцсетях написал, что Сванидзе был для него «символом абсолютной, тотальной, повсеместной русофобии, имевшей в его случае вид неотвязчивого антисоветизма».
Что Сванидзе говорил о мигрантах
Говоря о мигрантах, Сванидзе заявил, что русские плохо относятся к ним, потому что сами «плохо живут».
«Они живут в условиях несправедливости, у них нет независимого справедливого суда, кругом взятки и коррупция, нет социально работающих социальных лифтов, у них нет перспектив. Если бы жили хорошо, то абсолютно все равно было бы — узбеки, таджики, дагестанцы, чеченцы, — абсолютно было бы неважно», — считает журналист.
Также он поспорил с мнением, что мигранты «выселяют русских» из их собственной страны, а также призвал интегрировать их в общество.
«Никто никого не выселяет, дорогие друзья. Если вам чаще, чем раньше, встречаются люди, которые говорят на незнакомом вам языке, это не значит, что они вас выселяют. Потерпите. Вы для них тоже незнакомы. <...> Если их интегрировать, если они станут частью нас, если они будут учиться в наших школах, вместе с нашими детьми, учить русский язык и литературу, читать Пушкина в подлиннике, во втором поколении они станут такими же, как мы», — говорил он.