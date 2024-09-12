Актриса Аринбасарова госпитализирована

Российская актриса, снимавшаяся в фильме «Первый учитель», Наталья Аринбасарова госпитализирована в Подмосковье из-за болей в животе.

Об этом в четверг, 12 сентября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Аринбасарову доставили в больницу. Ей предстоит комплексное обследование, — передает слова собеседника «МК».

Он уточняет, что актрису госпитализировали 11 сентября.

По словам источника, звезда ударилась животом во время занятий домашними делами на даче в Истринском городском округе. Аринбасарова сначала не придала особого внимания травме, однако позднее боли стали усиливаться.