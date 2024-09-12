В Госдуме рассказали, что делать с изъятыми у чиновников дворцами

Изымаемые у коррупционеров дорогие дома можно отдавать под детсады или продавать, пуская вырученные деньги на помощь армии, заявила в комментарии NEWS.ru депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

Она подчеркнула, что, прежде чем распорядиться изъятым имуществом, нужно оценить, как наиболее эффективно его использовать.

«Если там можно разместить детское учреждение, надо разместить там детское учреждение. Если эффективнее продать и закупить много коптеров, то и это очень хороший вариант», — сказала Буцкая.

Кроме того, она считает, что потратить деньги, вырученные с продажи изъятого имущества задержанных чиновников, можно еще и на решение других социальных проблем: закупить соцжилье для детей-сирот или для молодых семей с детьми. Кроме того, эти деньги могут послужить повышению рождаемости в стране, отметила Буцкая.

«Можно и соцжилье для молодых семей купить. У нас очередь не уменьшается по жилью для детей-сирот, по малообеспеченным есть вопросы, по земле для многодетных, газификации, дорогам. У нас этих вопросов на самом деле очень много. Можно [направить вырученные от продажи деньги] на выплаты одного миллиона рублей на третьего ребенка, а может быть, даже увеличить выплаты на второго», — добавила она.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале запустил опрос среди подписчиков, посвященный законопроекту о конфискации имущества за организацию незаконной миграции. Он предложил три варианта ответа: «да», «нет» и «все равно». 95% проголосовавших поддержали инициативу, 2% выступили против, еще 3% выразили безразличие.