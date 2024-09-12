МВД запросило в военкоматах данные о новых гражданах России

МВД России запросило в военкоматах данные о натурализованных гражданах страны, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Им грозит лишение российского гражданства. News.ru

Также она сообщила, что по итогам с января по август 2024 года было принято решение о прекращении российского гражданства в отношении 1117 иммигрантов «в связи с совершением ими противоправных действий». Газета.Ru

Президент РФ Владимир Путин 8 августа подписал закон, устанавливающий возможность прекращения полученного иностранцем российского гражданства на основании неисполнения обязанности по первоначальной постановке на воинский учет. Документ вступил в силу. ТАСС