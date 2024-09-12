Супруги Бакальчук не пришли в суд

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и ее супруг Владислав Бакальчук ограничились сегодня отправкой юристов в Савеловский суд Москвы на свой бракоразводный процесс. Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание суда не продлилось и 15 минут. Оно прошло без присутствия супругов Бакальчук, при этом журналистов не пустили даже на протокольную съемку.

Представители основательницы Wildberries отказались комментировать заседание. А юрист Владислава Бакальчука отметила, что суд вернется к делу 16 октября, на этот день назначены предварительные слушания.

Бакальчук подала заявление на развод в конце июля. В начале августа суд решил оставить его без движения. 26 августа Савеловский суд Москвы снова оставил без движения иск основательницы Wildberries о расторжении брака. При этом причины такого решения в суде не раскрыли.

Напомним, что в июне Wildberries и Russ Outdoor объявили о планах по объединению с целью создания цифровой торговой платформы. В свою очередь супруг основательницы маркетплейса Владислав Бакальчук заявил, что его жену оградили от общения с семьей и идет рейдерский захват. В ответ Татьяна Бакальчук заявила, что никакого рейдерского захвата нет, и она просто разводится с мужем.