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Умер Николай Сванидзе

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Журналист Николай Сванидзе после церемонии награждения победителей конкурса «ТЭФИ-2006» в номинациях категории «Профессия». Лучшей программой об истории признаны «Исторические хроники с Николаем Сванидзе». Москва, 2006 год
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Журналист Николай Сванидзе после церемонии награждения победителей конкурса «ТЭФИ-2006» в номинациях категории «Профессия». Лучшей программой об истории признаны «Исторические хроники с Николаем Сванидзе». Москва, 2006 год 
© Александр Саверкин/ТАСС
Телеведущий Николай Сванидзе - победитель в категории «Лучший ведущий информационной передачи» на церемонии вручения премии «ТЭФИ-95», 1995 год
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Телеведущий Николай Сванидзе - победитель в категории «Лучший ведущий информационной передачи» на церемонии вручения премии «ТЭФИ-95», 1995 год 
© Алексей Бойцов/РИА Новости
Телеведущий Николай Сванидзе
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Телеведущий Николай Сванидзе 
© Максим Бурлак/Global Look Press
Главный редактор Общероссийского государственного телеканала «Культура» Михаил Швыдкой и председатель Всероссийской государственной телерадиовещательной компании Николай Сванидзе (слева направо) во время беседы в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», 1997 год
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Главный редактор Общероссийского государственного телеканала «Культура» Михаил Швыдкой и председатель Всероссийской государственной телерадиовещательной компании Николай Сванидзе (слева направо) во время беседы в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», 1997 год 
© Олег Булдаков/ТАСС

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Ведущий программы «Зеркало» Николай Сванидзе, президент России Владимир Путин и ведущая программы «Вести» Мария Ситтель (слева направо) на встрече с руководством ВГТРК в пресс-центре резиденции «Бочаров ручей», Сочи, 2006 год
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Ведущий программы «Зеркало» Николай Сванидзе, президент России Владимир Путин и ведущая программы «Вести» Мария Ситтель (слева направо) на встрече с руководством ВГТРК в пресс-центре резиденции «Бочаров ручей», Сочи, 2006 год 
© Владимир Родионов/ТАСС
Телеведущие Леонид Якубович и Николай Сванидзе (слева направо) на церемонии награждения премией «ТЭФИ -2007»
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Телеведущие Леонид Якубович и Николай Сванидзе (слева направо) на церемонии награждения премией «ТЭФИ -2007» 
© Илья Питалев/РИА Новости
Режиссер Марк Захаров (слева) и телеведущий Николай Сванидзе на XXIV церемонии награждения лауреатов театральной премии «Хрустальная Турандот» в театре имени Вахтангова, 2015 год
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Режиссер Марк Захаров (слева) и телеведущий Николай Сванидзе на XXIV церемонии награждения лауреатов театральной премии «Хрустальная Турандот» в театре имени Вахтангова, 2015 год 
© Евгения Новоженина/РИА Новости
Российские журналисты Евгений Киселев (признан в РФ иностранным агентом, внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Николай Сванидзе (слева направо) на вечеринке, посвященной празднованию семнадцатого дня рождения радиостанции «Эхо Москвы», 2007 год
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Российские журналисты Евгений Киселев (признан в РФ иностранным агентом, внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Николай Сванидзе (слева направо) на вечеринке, посвященной празднованию семнадцатого дня рождения радиостанции «Эхо Москвы», 2007 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Телеведущий Николай Сванидзе и дочь первого президента РФ Бориса Ельцина Татьяна Юмашева во время мероприятия, посвященного премьерному показу в Концертном Зале «Барвиха Luxury Village» фильма Faust - победителя 68-го Венецианского кинофестиваля, 2012 год
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Телеведущий Николай Сванидзе и дочь первого президента РФ Бориса Ельцина Татьяна Юмашева во время мероприятия, посвященного премьерному показу в Концертном Зале «Барвиха Luxury Village» фильма Faust - победителя 68-го Венецианского кинофестиваля, 2012 год 
© Валерий Левитин/РИА Новости

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Тележурналист Николай Сванидзе на первом пленарном заседании Общественной палаты РФ в новом составе, 2012 год
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Тележурналист Николай Сванидзе на первом пленарном заседании Общественной палаты РФ в новом составе, 2012 год 
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Телеведущий Николай Сванидзе на презентации книги Егора Гайдара и Анатолия Чубайса «Развилки новейшей истории России» в Библиотеке иностранной литературы, 2011 год
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Телеведущий Николай Сванидзе на презентации книги Егора Гайдара и Анатолия Чубайса «Развилки новейшей истории России» в Библиотеке иностранной литературы, 2011 год 
© Алексей Филиппов/РИА Новости
Николай Сванидзе на премии GQ Человек года, 2011 год
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Николай Сванидзе на премии GQ Человек года, 2011 год 
© Anatoly Lomohov/Global Look Press
Председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева и телеведущий Николай Сванидзе на Международной конференции «Президент Б.Н.Ельцин и новая Россия», 2011 год
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Председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева и телеведущий Николай Сванидзе на Международной конференции «Президент Б.Н.Ельцин и новая Россия», 2011 год 
© Алексей Куденко/РИА Новости
Режиссер Виталий Манский (признан в РФ иностранным агентом), получивший награду в номинации «Лучший неигровой фильм» за работу «В лучах солнца», и руководитель Института Массмедиа РГГУ Николай Сванидзе (слева направо) на 30-й церемонии вручения наград национальной кинематографической премии «Ника» в Государственном академическом театре имени Моссовета, Москва, 2017 год
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Режиссер Виталий Манский (признан в РФ иностранным агентом), получивший награду в номинации «Лучший неигровой фильм» за работу «В лучах солнца», и руководитель Института Массмедиа РГГУ Николай Сванидзе (слева направо) на 30-й церемонии вручения наград национальной кинематографической премии «Ника» в Государственном академическом театре имени Моссовета, Москва, 2017 год 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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Журналист Николай Сванидзе (в центре) на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у здания мэрии Москвы, 2019 год
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Журналист Николай Сванидзе (в центре) на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у здания мэрии Москвы, 2019 год 
© Алексей Куденко/РИА Новости
Лауреат российской телевизионной премии «ТЭФИ -2006» в номинации «Лучшая программа об истории» Николай Сванидзе, 2006 год
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Лауреат российской телевизионной премии «ТЭФИ -2006» в номинации «Лучшая программа об истории» Николай Сванидзе, 2006 год 
© Алексей Никольский/РИА Новости
Журналист, телеведущий Николай Сванидзе с супругой Мариной на территории дворца Юсуповых музея-усадьбы «Архангельское» в Подмосковье перед началом церемонии вручения Первой театральной премии России «Хрустальная Турандот», 2019 год
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Журналист, телеведущий Николай Сванидзе с супругой Мариной на территории дворца Юсуповых музея-усадьбы «Архангельское» в Подмосковье перед началом церемонии вручения Первой театральной премии России «Хрустальная Турандот», 2019 год 
© Алексей Филиппов/РИА Новости
Председатель комиссии Общественной палаты по межнациональным отношениям и свободе совести, журналист Николай Сванидзе на форуме «История для будущего. Новый взгляд», 2020 год
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Председатель комиссии Общественной палаты по межнациональным отношениям и свободе совести, журналист Николай Сванидзе на форуме «История для будущего. Новый взгляд», 2020 год 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Журналист Николай Сванидзе скончался в возрасте 69 лет. Информацию подтвердила член Совета по правам человека Ева Меркачева.

«Он болел очень долго, очень много болел <...> Его инсульт разбил, и он восстанавливался очень долго. Я до инсульта еще когда с ним общалась, понимала, что он тяжело болеет», – рассказала она «Газете. Ru».

По словам Меркачевой, в последнее время Свандзе «пошел на поправку», однако «не смог восстановиться». Как сообщил Mash, журналист умер в своей квартире в Москве вечером 11 сентября в присутствии бригады скорой помощи, причиной стала пневмония. Он жаловался на проблемы с дыханием и температуру, но от госпитализации отказался.

В 2023 году Сванидзе попал в больницу с пневмонией и отеком легких, некоторое время он находился в медикаментозном сне, а после улучшения состояния продолжил лечение в Израиле.

Николай Сванидзе родился 2 апреля 1955 года в Москве, окончил исторический факультет МГУ. С 1991 года работал на российском телевидении, вел программы «Суд времени», «Исторический процесс», «Зеркало», «Исторические хроники с Николаем Сванидзе» и другие. В 2007 году в прямом эфире комментировал церемонию прощания с первым президентом России Борисом Ельциным.

Сванидзе входил в Совет по правам человека, из которого его исключили в 2022 году по решению президента Владимира Путина. Также в 2010-2022 годах был директором Института массмедиа и рекламы РГГУ.