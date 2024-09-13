В деле «учителя на каблуках» случился новый поворот

Учитель из Хабаровска, который известен как «учитель на каблуках», отозвал свое заявление об увольнении. Даниил Малявин рассказал, что сейчас находится на больничном из-за ОРВИ и стресса, пишет издание «Подъем».

Я был в шоке от такой поддержки, было очень неожиданно, ибо я даже не мог подумать, что дети даже начнут танцевать и поддерживать учителя, которого знают всего 10 дней, — сказал преподаватель.

Студенты 68-й школы организовали флешмоб в поддержку своего учителя, танцуя на каблуках и выходя на уроки с аксессуарами и в красной одежде. Они также собрали петицию с требованием вернуть учителя, которую подписали более 1800 человек.

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По информации «Подъема», руководство школы удовлетворено работой учителя и не имеет к нему претензий, хотя они не одобряют его увлечение, считая его «личным делом».

Учитель из Хабаровска ранее заявил, что его вынудили уволиться из-за старого видео с танцами на каблуках. В управлении образования утверждали, что он ушел по собственной воле.

Родители школьников жаловались на видео с участием учителя, которое появилось в Сети. Сам преподаватель рассказал, что ролик был снят более четырех лет назад, когда он был студентом. Он удалил видео перед началом работы в школе из-за возможного скандала, однако недоброжелатели опубликовали его.