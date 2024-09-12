Познер высказался о смерти Сванидзе

Известный советский и российский журналист Владимир Познер назвал своего коллегу Николая Сванидзе человеком с принципами.

О смерти журналиста телеведущий высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Это был принципиальный человек, который не прогибался ни при каких властях и всегда держался своих принципов. Это я могу сказать абсолютно твердо», — сообщил Познер.

Телеведущий отметил, что мало общался со Сванидзе, поскольку они работали на разных каналах и никогда не делали ничего совместного.

«Иногда мы встречались в "Академии российского телевидения", а так очень мало. Последние годы мы вообще не виделись», — заключил он.

Умер Николай Сванидзе

Ранее стало известно, что в Москве на 70-м году жизни умер известный журналист Николай Сванидзе. В последние годы жизни он тяжело болел — у него была диагностирована ишемия головного мозга. По данным «Московского комсомольца», Сванидзе ушел из жизни вечером в среду, 11 сентября, в своей квартире на улице Маршала Василевского.