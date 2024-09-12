Депутат Михаил Делягин призвал провести проверку всех приезжих, получивших гражданство РФ с 1992 года
Паспорта иностранным рабочим в нашей стране выдаются «вертолётно-кишлачным методом».
Если человек не смог интегрироваться в общество, следует отправлять его «домой». Такое мнение зампред комитета Госдумы по экономической политике выразил в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Уже их столько завезено сюда, столько паспортов роздано вертолётно-кишлачным методом. Вот мы с вами разговариваем, они продолжают раздаваться. Именно вертолётно-кишлачным методом. Чем хуже человек знает русский язык, тем выше, насколько можно судить, у него шанс получить гражданство. Нужно, вообще говоря, проводить проверку всех гражданств, которые розданы с 1992 года. Интегрировался человек в обществе — хорошо, а если его дети и внуки по-русски не говорят, значит, он не интегрировался — домой».
Ранее стало известно, что Госдума готовит инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить с собой семьи. Большинство депутатов её поддержат, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Мы приняли в этом году, где-то в июле месяце, нормы достаточно жёсткие, в соответствии с которыми выдворяются все нарушители и потом запрещается въезд на территорию нашей страны. Ответственность, считаем, должна быть возложена на работодателей в этой части более жёсткая. При этом не может человек, приехав сам работать, ещё с собой везти членов семьи», — отметил Володин в интервью телеканалу «Россия 24».