Паспорта иностранным рабочим в нашей стране выдаются «вертолётно-кишлачным методом».

Если человек не смог интегрироваться в общество, следует отправлять его «домой». Такое мнение зампред комитета Госдумы по экономической политике выразил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Уже их столько завезено сюда, столько паспортов роздано вертолётно-кишлачным методом. Вот мы с вами разговариваем, они продолжают раздаваться. Именно вертолётно-кишлачным методом. Чем хуже человек знает русский язык, тем выше, насколько можно судить, у него шанс получить гражданство. Нужно, вообще говоря, проводить проверку всех гражданств, которые розданы с 1992 года. Интегрировался человек в обществе — хорошо, а если его дети и внуки по-русски не говорят, значит, он не интегрировался — домой».

Ранее стало известно, что Госдума готовит инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить с собой семьи. Большинство депутатов её поддержат, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.