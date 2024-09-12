Появилось одно из последних фото Сванидзе перед смертью

Член СПЧ при президенте РФ Ева Меркачева опубликовала в своем Telegram-канале одно из последних фото умершего журналиста Николая Сванидзе.

На кадре он сидит в кресле, а правозащитница стоит у него за спиной.

«Дорогой!!! Как же без вас?… Спасибо вам за все!» — написала Меркачева.

© Telegram/МеркачеваПрава

Ранее Меркачева рассказала, что Николай Сванидзе запомнится ей как настоящий правозащитник. По ее словам, он был «очень живым и активным», пока тяжело не заболел. Член СПЧ подчеркнула, что последний раз Сванидзе просил помочь режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук. Меркачева отметила, что для публициста данная история оказалась «очень болезненной».

Умер Николай Сванидзе

О смерти Николая Сванидзе стало известно утром 12 сентября, ему было 69 лет. По данным СМИ, он тяжело болел. Отмечается, что в последние годы он жил с диагнозом ишемия головного мозга.

В феврале прошлого года Сванидзе попал в больницу с пневмонией и отеком легких. Сообщалось, что его отвезли в инфекционную больницу. Позже бывший член СПЧ Игорь Каляпин рассказал, что телеведущего вывели из искусственной комы, хотя его состояние тогда оставалось тяжелым. Дальнейшее лечение Сванидзе тогда продолжил в Израиле.