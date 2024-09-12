Отец Блиновского прокомментировал сообщения о его задержании

Отец Алексея Блиновского в беседе с «Известиями» опроверг информацию о задержании супруга «королевы марафонов» в зоне спецоперации.

Он заявил, что эти данные ложные.

«Пишут грязь и вранье», — сказал мужчина.

Кроме того, информацию опроверг бывший адвокат Блиновского Эльман Пашаев. Они служат в одной бригаде на СВО. По его данным, мужа блогера сняли с розыска.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что мужа Елены Блиновской задержали прямо в воинской части на Южно-Донецком направлении. По данным канала, силовики заковали его в наручники и увезли на допрос.

Как рассказал каналу сослуживец мужа «королевы марафонов», командование до последнего отстаивало право бизнесмена на воинскую службу. Mash пишет, что на СВО Алексей успел сменить адвоката после того, как его объявили в федеральный розыск.

До этого стало известно, что Алексей Блиновский за четыре месяца, а именно со дня его ухода в зону СВО, ни разу не появился у следователя. Уточняется, что супруг «королевы марафонов» также не ознакомился с материалами дела. В августе мужчина числился в федеральном розыске МВД. Ему вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.