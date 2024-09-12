В Крыму зафиксировали рекордную жару для 11 сентября

В Крыму зафиксировали рекордную жару за всю историю метеонаблюдений для 11 сентября
Воздух на полуострове прогрелся до 35,1 градуса.
Об этом сообщили РИА Новости в республиканском «Гидрометцентре». Отмечается, что это почти на 3,5 градуса выше максимального значения 2017 года.
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Погоду определил пришедший из Средиземноморья атмосферный фронт, однако уже сегодня в Крыму пройдут дожди, которые понизят температуру на несколько градусов. В июле и августе на полуострове было установлено несколько температурных рекордов.