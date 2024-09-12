Посол Соарес выразил надежду на возвращение бразильских сериалов на российское ТВ

Посол Бразилии в России Родриго де Лима Соарес выразил надежду, что коммерческий медиахолдинг Globo пересмотрит своё решение и вернёт права на показ своего контента и телесериалов на российском телевидении.

«Думаю, что они заинтересованы в возвращении на российский рынок», — передаёт слова дипломата РИА Новости.

При этом Соарес подчеркнул важность демонстрации бразильской культуры российской публике.

«Я знаю, что бразильские мыльные оперы пользовались невероятным успехом несколько лет назад... Мы очень хотим, чтобы Globo вернулась», — добавил посол.

Ранее россияне в ходе опроса назвали фильмы, которые их вдохновляют осенью и в декорациях к которым они хотели бы провести это время года.

Также кинопродюсер и основатель кинокомпании Gala Production Галина Стрижевская рассказала, что турецкий актёр Бурак Озчивит снялся в новых «Ёлках».