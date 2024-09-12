В Москве зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор по Москве опубликовал данные о сезонной эпидемиологической обстановке. В целом на 23,7 процента превышен порог сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве.

Наиболее высокое превышение эпидпорога зафиксировано среди детей 7-14 лет и взрослых.

"В Москве на прошлой неделе продолжался прогнозируемый рост заболеваемости гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах в сравнении с предыдущей неделей, - сообщает ведомство. - Показатели заболеваемости превышают эпидемические пороговые величины по совокупному населению, среди взрослых и среди детей 7-14 лет".

Также специалисты отмечают, что наблюдается рост числа заболевших ротавирусом.

Напомним, что в столице началась прививочная кампания.

Прививочные пункты заработали на разных городских площадках, возле станций метро и МЦК. Они будут работать каждый день: по будням - с 8:00 до 20:00; в субботу - с 9:00 до 18:00; в воскресенье - с 9:00 до 16:00. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС (при его наличии), а письменное согласие на вакцинацию можно подписать на месте.