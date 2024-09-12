РСО на стройке: как студенты работают на объектах "Газпрома" в Сибири

Благоустройство в тайге

Ковыктинское газоконденсатное месторождение — точка на карте России, расположенная к северо-востоку от Иркутска. Дорога до него на машине занимает около 10 часов. Большая часть пути проходит по бездорожью, простираясь вдоль берега быстро бегущей Лены с одной стороны и густой темнохвойной тайги — с другой.

Первый пункт назначения обозначен не поэтичной, в отличие от пейзажей вокруг, но стратегически важной аббревиатурой УКПГ-1 — "установка комплексной подготовки газа". Здесь находится Всероссийская студенческая стройка "Сибирь". Второй объект, на котором работают студенты, — трудовой проект "Ковыкта-3".

На них ребята благоустраивали территории крупнейшего по запасам газа месторождения на востоке России — ресурсной базы газопровода "Сила Сибири". Среди задач, с которыми они справлялись, планировка, монтаж и демонтаж покрытия из тротуарных плит, укладка щебня, укрепление откосов и озеленение.

"Я в строители пойду…"

Стройка "Сибирь" уже не первый год входит в перечень предлагаемых мест работы для участников отрядов РСО. Если в прошлом году она имела межрегиональный статус, то в этом разрослась до масштабов всероссийских.

Руководитель (командир) Всероссийской студенческой стройки "Сибирь" Александр Романчугов рассказал, что всего в 2024 году в ней приняли участие 328 студентов из 21 региона страны. Он учится в магистратуре Иркутского политеха, там же получил и бакалаврский диплом по профессии "Строитель". "Сибирь" — его четвертая целина (так в РСО называют двухмесячные выезды на объекты) и первый опыт в качестве командира стройки.

"Я из города Тулун Иркутской области, и когда мне было 10 лет, отец начал работать на стройках, а я все время ездил с ним. Меня всегда привлекала стройка, и поэтому, когда нужно было сделать выбор, куда поступать, мое решение было очевидным. Поступил на бюджет, в первый же день мне предложили вступить в стройотряд, и я согласился", — вспоминает он.

На "Ковыкте-3" работают 90 ребят из трех регионов — Москвы, Санкт-Петербурга и Иркутской области.

Взрослый график

Как на "Сибири", так и на "Ковыкте-3" ребята живут в двух- и трехэтажных общежитиях. Здания студенческих городков новые и чистые, серые панели домиков с ярко-синей отделкой контрастно выделяются на фоне зеленой тайги вокруг. В каждой комнате размещаются до 10 студентов. Завтраки, обеды и ужины — в общей столовой, вместе со взрослыми вахтовиками. Работа тоже по графику "для взрослых".

"График, в принципе, сам по себе сложный, особенно для тех, кто первый раз приезжает работать в отрядах", — делится мастер Всероссийской студенческой стройки "Сибирь" Даниил Филимонов.

Это его четвертая целина, но в качестве мастера он приехал на стройку впервые. "Основная задача мастера — это документация на проекте, то есть до начала самого проекта большая часть работы лежит на командире и мастерах — сборка документов у отрядов — это лежит на наших плечах. В наших обязанностях также наладить общение, чтобы не было разногласий между отрядами и постоянными рабочими стройки", — рассказывает он.

Со стройки — в небо

В стройотряды охотно идут не только будущие строители, но и студенты непрофильных вузов. Например, участник отряда "Викинги", работающего на проекте "Ковыкта-3", Иван Мурашев учится в Иркутском филиале Московского государственного технического университета гражданской авиации (МГТУГА).

"Меня позвали в строительные отряды, заинтересовав заработной платой, поэтому я решил вступить в отряды и втянулся в это движение. Работа тут помогает мне идти вперед, развиваться, показывать себя перед другими. В общем, мотивирует на новые достижения. А вообще, моя мечта — стать пилотом", — делится он.

Комиссар отряда "Товарищ" Никита Брестер — студент Алтайского государственного медицинского университета, его профиль — лечебное дело. "Все постоянно задают вопрос: что вы тут забыли на стройке, вы же медики. А мне захотелось чего-то нового!" — смеется Никита.

Молодой человек признается, что ему стройка помогла закалить характер и повзрослеть.

"Я не был приспособлен к физическому труду как таковому. И стройки, они закалили характер, я стал спокойнее относиться к стрессовым ситуациям", — рассказывает он.

Творческий потенциал

Не связан в обычной жизни со строительным делом и Иван Нергеш. Он учится в Новосибирском музыкальном колледже.

"РСО — это настоящая школа жизни. Но помимо работы у нас огромное количество творческих мероприятий. Получается, что стройка помогает нам развить свои таланты. Если ты певец или видеограф, рисуешь или танцуешь, то в РСО ты найдешь себе место и сможешь эти таланты показать, тебя услышат, увидят, и у тебя обязательно все получится", — говорит будущий музыкант.

Действительно, несмотря на плотный график, ребятам удается каждый вечер проводить "комиссарки" — концерты, небольшие спектакли, танцевальные и песенные конкурсы, фото- и видеокроссы. Ответственны за их организацию студенты-комиссары, а принять участие могут все желающие без исключения.

Мария Колесникова из отряда "Уровень" рассказала, что именно творческая деятельность в отрядах РСО помогла ей справиться со страхом публичных выступлений. "Я была достаточно замкнутой в школе, поэтому вступление в отряд очень помогло мне раскрыться. Я стала не только более общительной, но и перестала бояться выступать на публике, продолжаю развивать свои лидерские качества. В РСО очень поддерживают творческие начинания ребят — танцы, пение, игра на гитаре. Я, например, занимаюсь ведением странички нашего отряда в социальных сетях — монтирую видео, делаю фото, пишу посты — и поняла для себя, что и в будущем могу связать свою жизнь с SMM", — поделилась она.

"Не женское" дело

Если на "Сибири" традиционно отряды мужские, то на "Ковыкте-3" есть и сводные. В этом году на стройку поехали 18 девочек, что стало настоящей сенсацией, так как раньше их не набиралось больше пяти.

"На стройке я работаю на складе — мы ведем учет складского материала, его именуем, вносим в таблицы, выписываем накладные, пропуски на машины, которые приезжают за материалом. Все мужчины относятся очень уважительно, понимают, что мы выполняем свою работу в полном объеме", — делится студентка РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина Кристина Касаткина.

Она признается, что самым сложным на этапе подготовки к поездке был разговор с мамой.

"Она, конечно, сначала была не в восторге, но потом поняла, какая это возможность для меня и какой это опыт для моего будущего", — улыбаясь, рассказывает девушка.

Командир отряда "Платина" Александра Изместьева уже во второй раз приезжает с РСО на трудовые объекты. В этом году уже в качестве командира отряда. Девушке участие в РСО помогло не только применить свои лидерские навыки, но и найти любовь. Во время своей первой целины она познакомилась с комиссаром отряда "Платина" Сергеем Янковым. "Многие нам говорили, что будет тяжело сохранять отношения, когда вы оба в командующем составе, потому что есть нестыковки, проблемы. Но у нас все хорошо, мы вместе уже больше года", — делится она.

Дальнейшее трудоустройство

Бойцы студенческих отрядов, как сообщили в пресс-службе РСО, нередко получают после прохождения целины официальные приглашения для трудоустройства в компании, выступающие партнерами организаторов трудовых объектов, на которых работали студенты.

"Нормативных льгот и преимуществ официально нет, но, как правило, те, кто уже был на проектах, гораздо проще трудоустраиваются в штат на постоянной основе", — пояснили в пресс-службе РСО.

Помимо возможности начать карьеру студенты также могут пройти практику по профилю обучения и стать участниками специализированных мероприятий — например, Международного строительного чемпионата, Слета студенческих отрядов ПАО "Газпром", различных тренингов и встреч.