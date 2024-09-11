Бывший зять Шойгу появился на публике с новой возлюбленной

Фитнес-тренер Алексей Столяров вышел на публику с новой возлюбленной Верой Бонд. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу компании Medium Quality.

Уточняется, что бывший зять секретаря Совбеза России Сергея Шойгу появился на закрытой вечеринке продакшн-компании. Вера Бонд нарядилась в черное атласное платье-бюстье с юбкой-колокольчик.

Также мероприятие посетили комики, дружественные артисты и представители индустрии развлекательного контента, в их числе Олеся Иванченко, Ирина Мягкова, Зоя Яровицына и другие.

В 2023 году сообщалось, что блогер Алексей Столяров и дочь экс-главы Минобороны России Ксения Шойгу расстались, но остались друзьями. Они вместе воспитывают дочь. Столяров подтвердил, что перестал быть зятем экс-министра, добавив, что решение о разрыве было принято несколько месяцев назад. Пара познакомилась пять лет назад на «Гонке героев» в Алабине.