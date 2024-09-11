В Госдуме объяснили, почему Хаматову не признали иноагентом

Актриса Чулпан Хаматова все еще не имеет статуса иностранного агента, так как у соответствующих органов в России все еще не дошли до этого руки, заявила депутат Государственной думы и актриса Елена Драпеко. В беседе с NEWS.ru она назвала это «большим упущением».

Я думаю, это большое упущение со стороны наших органов. Никакой причины на деле нет, просто у них руки не дошли, — объяснила депутат.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что Хаматова, которая предложила сделать лоботомию патриотически настроенным россиянам, является «амбассадором безумия» бывшей российской богемы. По его словам, сбежавшая из страны артистка не скрывает ненависти к соотечественникам.

Член Совфеда Ольга Епифанова также заявила, что актриса «пробила очередное дно» своим предложением о лоботомии. По ее словам, такие «звезды», как Хаматова, не заслуживают даже «ордена Иуды». Сенатор убеждена, что причина ненависти бывших кумиров кроется в том, что, кроме вскормившей их России, они оказались больше никому не нужны.

До этого продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко посоветовал Хаматовой «начать с себя», комментируя ее высказывания о лоботомии. Он добавил, что для таких артистов все вокруг виноваты и неправильные. Сами они, по словам эксперта, считают себя теми, кто понимает все происходящее в нужном русле.