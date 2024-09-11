Подруга развеяла главный слух об Александре Маслякове

На протяжении многих лет в СМИ появлялись публикации о различных инцидентах, связанных с ведущим КВН Александром Маляковым, пишет портал «СтарХит».

В частности, журналисты нередко писали о том, что в начале 70-х годов Александр Масляков якобы был отправлен за решетку за валютные махинации.

Мэтр отечественного телевидения игнорировал эти публикации и разговоры о них. Вместе с тем, однажды он не выдержал и заявил: если бы эти слухи были правдой, его не взяли бы на программы Центрального телевидения.

Близкая подруга Маслякова во время записи эфира программы «МАЛАХОВ» опровергла сведения о том, что телеведущий якобы побывал в тюрьме.

«Саша никогда не сидел в тюрьме, не было такого. Он вел пленумы, выставки книжные. Саша всегда работал, он всегда был в Останкино», — подчеркнула женщина.

Андрей Малахов, в свою очередь, передал слова поддержке единственной супруге мэтра Светлане.