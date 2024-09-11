Названа причина массовой гибели птиц в одном из районов Новой Москвы

Утки и лебеди, чьи трупы были найдены в поселении Первомайское в Новой Москве, скончались не от птичьего гриппа, передает агентство «Москва» со ссылкой на специалистов столичного комитета ветеринарии. В пресс-службе организации уточнили, что данный вирус не был обнаружен при вскрытии, при этом были установлены признаки панкреатогенного эндотоксикоза.

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По обращениям граждан на территории поселения Первомайское города Москвы обнаружены трупы диких водоплавающих птиц (утки, лебеди). По результатам исследований трупов птиц в испытательном центре городской ветеринарной лаборатории ГБУ «Мосветобъединение» высокопатогенный грипп птиц не установлен, при патологоанатомическом вскрытии выявлены признаки панкреатогенного эндотоксикоза, — сказали в комитете.

Там добавили, что в 2024 году на территории Троицкого и Новомосковского административных округов столицы не было выявлено возбудителей особо опасных болезней птиц.

Ранее в пресс-службе Минсельхоза Московской области предупредили, что белки, ежи, утки и другие животные и птицы, обитающие в лесах, могут переносить заболевания. Там отметили, что зверьков и пернатых не рекомендуется кормить с рук, поскольку они могут укусить и таким способом передать опасный недуг. Кроме того, опасность таят ежи — в их иголках могут находиться клещи, предостерегли в ведомстве.