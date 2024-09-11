Названа причина массовой гибели птиц в одном из районов Новой Москвы
Утки и лебеди, чьи трупы были найдены в поселении Первомайское в Новой Москве, скончались не от птичьего гриппа, передает агентство «Москва» со ссылкой на специалистов столичного комитета ветеринарии. В пресс-службе организации уточнили, что данный вирус не был обнаружен при вскрытии, при этом были установлены признаки панкреатогенного эндотоксикоза.
По обращениям граждан на территории поселения Первомайское города Москвы обнаружены трупы диких водоплавающих птиц (утки, лебеди). По результатам исследований трупов птиц в испытательном центре городской ветеринарной лаборатории ГБУ «Мосветобъединение» высокопатогенный грипп птиц не установлен, при патологоанатомическом вскрытии выявлены признаки панкреатогенного эндотоксикоза, — сказали в комитете.
Там добавили, что в 2024 году на территории Троицкого и Новомосковского административных округов столицы не было выявлено возбудителей особо опасных болезней птиц.
Ранее в пресс-службе Минсельхоза Московской области предупредили, что белки, ежи, утки и другие животные и птицы, обитающие в лесах, могут переносить заболевания. Там отметили, что зверьков и пернатых не рекомендуется кормить с рук, поскольку они могут укусить и таким способом передать опасный недуг. Кроме того, опасность таят ежи — в их иголках могут находиться клещи, предостерегли в ведомстве.