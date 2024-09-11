Жильцы многоквартирного дома на Камышовой улице раскритиковали активистов, которые без их ведома и без разрешения властей установили табличку в честь основателя Telegram Павла Дурова на здании. Об этом пишет «Комсомольская правда. Санкт-Петербург».

На кадрах, опубликованных газетой, на стене дома №28 красуется табличка с пафосной надписью.

«Здесь 10 октября 1984 года родился Павел Валерьевич Дуров, основатель ВКонтакте и Telegram. Кулибин и Яблочков современности, Джордано Бруно наших дней, арестованный французским правительством за свои убеждения и продвижение технологий в массы», — сообщает табличка.

Жильцы дома возмущены тем, что какой-то блогер «поселил» Дурова именно по их адресу.

«Дурдом какой-то. Он здесь никогда не жил. Мне внук сказал, что какой-то умник опубликовал в интернете, что по нашему адресу родился этот ваш миллиардер», — отметил пожилой петербуржец.

По данным газеты, на самом создатель ВКонтакте провел свое детство двумя кварталами дальше, в доме, где все еще живет его пожилой отец. Журналисты уточнили, что ни Павел, ни его старший брат Николай на протяжении многих лет не навещали родителя.