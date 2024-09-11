Раскрыто происхождение найденной в доме генерала Булгакова картины с Шойгу

Найденную дома у арестованного экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова картину с экс-министром обороны Сергеем Шойгу в образе Михаила Кутузова срисовали с коробки с игрушечными солдатиками. Об этом в среду, 11 сентября, сообщил художник Андрей Карищук.

© Минобороны РФ

Деятель искусства отметил, что полотно выглядит крайне плохо и скорее похоже на работу неопытного студента. Создается ощущение, что на готовый рисунок с помощью монтажа нанесли лица, распечатали его и покрыли слоем масла. За такую работу обычно просят максимум 10 тысяч рублей, передает Telegram-канал Mash.

Необычные картины изъяли в процессе обысков. На них изображены многие приближенные к Шойгу высокопоставленные чины Минобороны РФ и его бывшие заместители, некоторые из которых, так же как и Булгаков, находятся сейчас под следствием.

7 августа Дмитрию Булгакову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Оно связано с поставкой определенного оборудования Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.

Стало известно, что содержимое шести банковских ячеек приобщили к делу о поставке продовольственных пайков в российскую армию, в котором фигурирует Булгаков и руководители ряда компаний.