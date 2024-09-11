В Госдуме объяснили, почему комик Маркова попала в черный список Латвии

Участница проекта «Женский стендап» Мария Маркова попала в черный список Латвии из-за своих корней, заявила в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Елена Драпеко. По ее словам, то, что комик говорит на русском языке, уже является негативом для латвийских властей. Как отметила парламентарий, европейские политики не хотят консолидации русскоязычных в одном месте, даже если это концерт.

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То, что Маркова говорит на русском языке, уже является для них негативом, тем более если она говорит толковые, остроумные вещи. Артисты едут в Европу, поскольку думают, что там можно собрать аудиторию. Наверняка билеты были проданы, но власти не хотят консолидации русскоязычных в одном месте, даже если это концерт, — высказалась Драпеко.

Она добавила, что необходимо всячески пропагандировать русскую культуру и искусство. По словам депутата, в настоящее время ведутся переговоры о гастролях Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии в Венгрию.

О внесении Марковой в перечень персон нон грата ранее сообщило Министерство иностранных дел Латвии. Артистке закрыли въезд в страну. Решение о включении Марковой в черный список приняла министр иностранных дел Байба Браже. Концерт стендап-комика в Риге, который должен был пройти 13 сентября, отменили.