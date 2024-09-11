Названо количество вернувшихся по программе репатриации соотечественников

По новой программе репатриации в Россию переселились 353 соотечественника с семьями, рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк. Об этом пишет РИА «Новости».

Волк отметила, что за первые семь месяцев текущего года от репатриантов было принято почти 1,4 тысячи заявлений об участии в государственной программе. По 1 тысячи заявлений приняты положительные решения.

«В Россию переселились 353 соотечественника с семьями», — подчеркнула представитель МВД.

Напомним, что понятие «репатриант» было введено с 1 января 2024 года указом президента РФ Владимира Путина от 22.11.2023 года №872.