Патриарх Кирилл назвал условие для апокалипсиса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что утрата религиозной веры приведет к тому, что человечество вступит в эпоху апокалипсиса. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, священнослужитель рассказал о рисках для человечества на полях Санкт-Петербургского международного культурного форума.

«Если человечество хочет быть счастливым в будущем, оно должно быть религиозным. Если человечество теряет религиозную веру, особенно в условиях нарастания технологий, связанных с появлением искусственного интеллекта, то мы действительно входим в эпоху апокалипсиса», — подчеркнул Кирилл.

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По его мнению, ИИ может привести к колоссальному технологическому прорыву, но может и нести не менее колоссальную угрозу. Чтобы не допустить воплощения этой угрозы, человек должен становиться лучше нравственно и духовно, подчеркнул он.

Патриарх отметил, что развитие человека и человечества может быть жизнеспособным только при условии одновременного возрастания в людях веры и нравственного чувства. Он добавил, что прогресс должен идти путем, не наносящим ущерба природе, человеку и обществу.

Главная задача, резюмировал Кирилл, заключается в следующем: никаким образом и ни под каким видом нельзя допускать такого развития ИИ, которое выведет его из подчинения человеку.