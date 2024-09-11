Внучка Маслякова осекла журналистов на кладбище

Внучка Александра Маслякова 18-летняя Таисия резко осекла журналистов, снимающих на кладбище похороны бессменного ведущего КВН, сообщает корреспондент NEWS.ru. Девушка призвала их помнить, что «у людей горе».

У людей горе, а они это все снимают, — заявила Таисия Маслякова.

Также сообщалось, что Таисии стало плохо во время панихиды, которая проходила в концертном зале «Планета КВН». Девушка едва не упала перед завершением траурной церемонии, ей на помощь подоспел Александр Масляков — младший. На опубликованных кадрах видно, как ее выводят из зала под руки: сама она была не в силах стоять.

Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. Он был бессменным ведущим программы КВН с 1964 по 2022 год. Президент России Владимир Путин назвал Маслякова человеком многогранного таланта. В Международном союзе КВН сообщили, что в клубе теперь не будет постоянного ведущего. Вместо этого на играх планируется их ротация.

Гроб с телом Маслякова вынесли из концертного зала Московского молодежного центра «Планета КВН», где состоялось прощание с легендарным телеведущим. Сотни людей проводили его в последний путь под несмолкающие аплодисменты.