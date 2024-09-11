Появились первые фотографии могилы Маслякова

На Новодевичьем кладбище похоронили мэтра «Клуба веселых и находчивых» Александра Маслякова. Первые фотографии с могилы телеведущего появились в среду, 11 сентября.

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На кадрах с кладбища место захоронения Маслякова усеяно цветами, которые друзья и почитатели принесли в знак своей скорби по легендарному деятелю российского телевидения.

8 сентября в возрасте 82 лет скончался советский и российский телеведущий Александр Масляков, известный благодаря своей работе в «Клубе веселых и находчивых». Кроме своей работы в КВН, Масляков известен также ведением программ «Алло, мы ищем таланты!», «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, парни!».

Артиста проводили последними аплодисментами в зале московского центра «Планета КВН». Собравшиеся хлопали более пяти минут. После этого родственники и участники траурной церемонии вышли на улицу.

На церемонию прощания с Александром Масляковым президент России Владимир Путин отправил венок. Венки на похороны также прислали родные и близкие ведущего, команды КВН «Сборная РУДН», «Городъ Пятигорскъ», «СОК», а также Первый канал.