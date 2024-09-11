Умер блогер-культурист Илья Голем

На 37-м году жизни скончался Илья "Голем" Ефимчук - белорусский спортсмен, огромная - во всех смыслах - легенда бодибилдинга и тематический блогер.

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О кончине Голема сообщила его жена Анна в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность площадки запрещена в России - как экстремистской).

"С невероятной болью в сердце должна вам сообщить, что Илья покинул этот мир. Утром 6 сентября его сердце остановилось", - пишет Анна.

По словам женщины, в последние минуты жизни она была рядом с Ильей и, вызвав "скорую", делала массаж сердца пока врачи были в пути. Медики приехали быстро и на вертолете экстренно доставили Голема в клинику.

"Каждый день я проводила рядом с ним, у меня была надежда, его сердце включилось на два дня, но сегодня доктор сообщил мне страшную новость, что мозг умер", - написала Анна Ефимчук.

В Сети - скорбные посты от друзей и единомышленников.

Илья родился в 1988 году в небольшом городке в Беларуси. На занятия бодибилдингом вдохновился у Шварценеггера и Сталлоне. Жил в Чехии (там и выбрал себе псевдоним), США и ОАЭ.

Голема отличали совершенно фантастические - даже по критериям профессионального бодибилдинга - размеры: почти 160 кг при росте 185 см, обхват бицепса - 64 см.

Илья рассказывал, что для поддержания массы ест семь раз в день, поглощая по 16500 калорий. Спортсмен жал 272 кг от груди и брал вес в 318 кг в приседе, причем - без дополнительного снаряжения.