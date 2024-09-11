Стриженова встала на колени перед вдовой Маслякова

У гроба Александра Маслякова на сцене «Планеты КВН» несколько десятков венков и огромное фото улыбающегося мэтра. Многие звезды пришли на прощание.

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На сцену со словами памяти выходят люди, которые играли в КВН, были в жюри или долгое время были знакомы с Александром Васильевичем, работали вместе.

Когда ведущая Екатерина Стриженова подошла выразить соболезнования к вдове Александра Васильевича, то встала на колени, обнимая женщину.

«Когда он разговаривал через экран – то с каждым зрителем. И каждый зритель считал КВН своим. Благодарна ему, что пригласил меня в «планету КВН». Пока мы шутили, наши дети росли и тоже все впитывали. Александр Васильевич говорил, что шутить надо так, чтобы это не стыдно было показать нашим детям. И эта планка высокая осталась. И думаю, что он очень много оставил», - заявила Стриженова.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве скончался известный телеведущий Александр Масляков. Ему было 82 года.