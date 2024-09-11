Патриарх Кирилл призвал начинать рабочую неделю в воскресенье

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к прихожанам с призывом начинать трудовую неделю в воскресенье после причастия на литургии.

Так, во всех дореволюционных календарях этот день считался первым днем недели, отметил патриарх в ходе лекции «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?» на Х Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

«К сожалению, как-то утвердилось в нашей уже современной культуре, в обычаях, то, что воскресенье – как бы последний день. На самом деле это первый, конечно, день, который всегда начинается с молитвы в храме, с мысли о вечном, о святом, о значимом. А потом, набравшись духовных сил, посетив храм Божий, причастившись святых Христовых тайн, христиане и призваны начинать трудовую неделю. Дай Бог, чтобы мало помалу эта замечательная духовная культурная традиция нашего народа возвращалась», – заявил предстоятель РПЦ.

Ранее патриарх Кирилл освятил воссозданную церковь святых апостолов Петра и Павла в здании Двенадцати коллегий в Санкт-Петербурге, где располагается СПбГУ. Памятнику архитектуры после реставрации 1977-1983 годов был частично возвращен исторический облик. Кроме того, церковь ремонтировалась и в 2002-2003 годах, а в 2024 году завершились работы по ее воссозданию.