Прощания с Александром Масляковым проходят в концертном зале «Планета КВН», где собрались не только члены семьи артиста, но и все его друзья. Разумеется, для родных людей было выделено особое место рядом с гробом ушедшего. Близкие очень тяжело переживают сегодняшний день. Вдова Александра Васильевича разрыдалась от горя, сын держит ее за руку, пытаясь унять боль.

Однако, волнует поклонников звездной семьи и состояние молодой Таисии — внучки телеведущего. Девушка настолько горько воспринимает потерю, что рыдает без остановки. Как сообщают очевидцы, она даже не смогла найти в себе силы, чтобы подойти к гробу Маслякова и сказать что-то дедушке. Чувства захлестывали Тасю настолько, что она чуть не потеряла сознание.

В Москве простились с Александром Масляковым

Сын ушедшего помог девочке прийти в себя, когда та чуть не упала и сопроводил ее к выходу. Кажется, внучке не хватало воздуха, чтобы вдохнуть полной грудью. Общественность обеспокоена за то, как близкие справятся с трагедией и как будут проживать первые месяцы без деятеля искусств. Пришедшие на прощания подчеркивают, что для семьи Александр Васильевич был не только главой, но и авторитетом, опорой.